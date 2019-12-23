Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщил министр энергетики Александр Новак.
«Мы значительно уже опередили Соединенные Штаты Америки по поставкам СПГ. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13%. При этом еще два-три года назад мы практически не осуществляли поставки СПГ. За счет ввода новых проектов у нас уже почти 12-13 млн тонн поставляется. А если брать, например, США, у них за два года прирост составил с 4-5 млн тонн до 9 млн тонн», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал РБК слова Новака.
Министр добавил, что в настоящее время потребление сжиженного природного газа растет в странах, куда РФ не поставляет трубопроводный газ. В качестве примера он привел Испанию и Францию.
Новак добавил, что количество стран, которые потребляют СПГ, к настоящему времени увеличилось вдвое.
По его словам, в будущем доля газа в энергобалансе будет расти, в то время как доля нефти и угля снижаться, а существующие способы добычи и переработки газа будут только способствовать росту его доли в мировом энергобалансе.
Напомним, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Также германо-российская промышленная палата (AHK) раскритиковала введение экстерриториальных санкций США против «Северного потока – 2», призвав принять ответные меры. Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что ситуация вокруг газопровода свидетельствует о капитуляции Германии перед США.
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