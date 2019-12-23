Ученые рассказали, что последнее солнечное затмение в виде «огненного кольца» станет значимым событием уходящего года. Жители Азии, Австралии и Африки смогут его увидеть 26 декабря.
Данный космический процесс еще называется кольцевым затмением и связан с расположением Луны. Она полностью закроет светило, но лучи будут пробиваться через тень, а также часто окантовка становится багрового оттенка.
Жители Челябинской области смогут наблюдать за частичным затмением, что также касается других регионов РФ. Предки связывали с такими событиями различные катастрофы и политические конфликты. Астрологи не рекомендуют людям планировать важные дела до 10 января, но исследователи скептически относятся к их прогнозам. Подобное космическое событие состоится в 2030 году.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Ивантеевке четверо мужчин поссорились в кафе и устроили массовую драку с поножовщиной. ЧП случилось в кафе на улице Адмирала Жильцова. Прибывшие по вызову бойцы Росгвардии оказали пострадавшим доврачебную помощь, а затем передали медикам. Правоохранители начали поиск злоумышленников, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Квартиру Пушкина продают в Санкт-Петербурге за 55 миллионов рублей / 30 октября
- Чемодан… Вокзал… и пусть уезжают! — Зеленский дал совет сторонникам России в Украине / 2 декабря
- Мнение: В белой зиме… / 16 ноября
- «Никого больше нет»: потерявшая близкого человека Бабкина осталась одна / 6 ноября
- Bentley намерена выпустить очень дорогой коллекционный автомобиль / 27 ноября
- «В строгом соответствии с требованиями германского законодательства…» / 5 декабря
- Мнение: Посмертный бой «вагнеровца» / 18 ноября
- Мнение: Россия с нуля строит новый город на 60 000 жителей на границе с Европой / 11 декабря