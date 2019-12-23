Ученые рассказали, что последнее солнечное затмение в виде «огненного кольца» станет значимым событием уходящего года. Жители Азии, Австралии и Африки смогут его увидеть 26 декабря.

Данный космический процесс еще называется кольцевым затмением и связан с расположением Луны. Она полностью закроет светило, но лучи будут пробиваться через тень, а также часто окантовка становится багрового оттенка.

Жители Челябинской области смогут наблюдать за частичным затмением, что также касается других регионов РФ. Предки связывали с такими событиями различные катастрофы и политические конфликты. Астрологи не рекомендуют людям планировать важные дела до 10 января, но исследователи скептически относятся к их прогнозам. Подобное космическое событие состоится в 2030 году.

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