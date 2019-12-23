Рудковская опровергла слухи о болезни Заворотнюк из-за ЭКО

Яна Рудковская и Евгений Плющенко окончательно решили завести еще одного ребенка. После консультации у врача музыкальный продюсер опровергла слухи о болезни Анастасии Заворотнюк из-за ЭКО.

Телеведущая пыталась зачать малыша естественным путем, для чего прошла ряд курсов гормональной терапии, вот только это не дало желаемый результат. Теперь Рудковская рассматривает процедуру ЭКО и вариант с суррогатным материнством. На днях знаменитость посетила доктора, чтобы выяснить подробности беременности с помощью экстракорпорального оплодотворения. Супруга фигуриста не против забеременеть этим методом, но опасается слухов по поводу его отрицательного влияния на женский организм. Светская львица прямо спросила у специалиста, есть ли риск получить болезнь, как в случае с Анастасией Заворотнюк или Жанной Фриске. Как писали СМИ, артистки заболели онкологией после рождения ребенка с помощью ЭКО.

Тем не менее после визита к врачу Рудковская опровергла популярный нынче миф. Медик заверил телеведущую, что серьезные заболевания не связаны с интересующей ее процедурой. Заворотнюк и бывшая жена Шепелева не подтверждали тот факт, что причиной развития рака у них стала беременность подобным путем.

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