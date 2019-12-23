Кристина Орбакайте с мужем, Валерия, Константин Богомолов и другие на открытии бутика в ГУМе

Обновленный двухэтажный салон расположен в том же пространстве, где он был впервые открыт в 1995 году. И именно здесь когда-то располагалась знаменитая «двухсотая секция ГУМа», где даже во времена дефицита можно было найти уникальные товары зарубежных модных домов. Новое пространство отражает историю этого места. В день открытия у входа гостей встречали гвардейцы русской императорской армии первой половины 19-го века. Под барабанную дробь оркестра гостей встречали Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева. После посещения бутика BOSCO FAMILY гости направились на праздничный предновогодний бранч в Демонстрационный зал ГУМа. Бранч сопровождали выступления квартета Вадима Эйленкрига, оркестра «Виртуозы Москвы», аккордеониста Петра Дранги, мужского и детского хора.

Мероприятие посетили десятки отечественных звезд и знаменитостей: Иосиф Пригожин и Валерия, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Валентин и Марина Юдашкины, Резо Гигинеишвили, Иван Янковский, Олег и Анастасия Меньшиковы, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов, Александр и Екатерина Стриженовы, Ингеборга Дапкунайте, Наина Ельцина, Галина Волчек, Леонид Рошаль, Посол Катара Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя, Филипп Янковский, Андрей Малахов и Наталья Шкулева, Павел Табаков, Сергей Гармаш, Константин Богомолов, Марина Зудина, Эвелина Хромченко и Димитрий Семаков, Арсений Шульгин, Сати Казанова, Алексей и Галина Немова, Егор Бероев, Валерий Сюткин, Сергей Кристовский, Екатерина Мцитуридзе и многие другие.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Ивантеевке четверо мужчин поссорились в кафе и устроили массовую драку с поножовщиной. ЧП случилось в кафе на улице Адмирала Жильцова. Прибывшие по вызову бойцы Росгвардии оказали пострадавшим доврачебную помощь, а затем передали медикам. Правоохранители начали поиск злоумышленников, пишет сайт «Подмосковье сегодня».