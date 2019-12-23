Путин прибыл в Анапу

Президент Владимир Путин прилетел в Анапу, откуда направится на торжественные мероприятия, посвященные открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент «в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края, пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост», передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Путин также выслушает доклад министра транспорта Евгения Дитриха, после чего «будет открыто постоянное железнодорожное сообщение».

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста с семимесячным опережением графика.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Ивантеевке четверо мужчин поссорились в кафе и устроили массовую драку с поножовщиной. ЧП случилось в кафе на улице Адмирала Жильцова. Прибывшие по вызову бойцы Росгвардии оказали пострадавшим доврачебную помощь, а затем передали медикам. Правоохранители начали поиск злоумышленников, пишет сайт «Подмосковье сегодня».