Путин прибыл в Анапу

Президент Владимир Путин прилетел в Анапу, откуда направится на торжественные мероприятия, посвященные открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент «в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края, пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост», передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Путин также выслушает доклад министра транспорта Евгения Дитриха, после чего «будет открыто постоянное железнодорожное сообщение».
Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста с семимесячным опережением графика.
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