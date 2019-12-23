Ризатдинова засветила грудь в декольте

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова разместила в Instagram фото, для которого позировала в расшитом золотом белом топе с глубоким декольте.

«Какие планы на Новый год?» – поинтересовалась она у своих подписчиков.

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Какие планы на Новый год ?) Все уже приобрели билеты на главный новогодний праздник #таємниціноворічнихіграшок ? *

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 20 Дек 2019 в 5:14 PST

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

В шестом сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1» Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров заняли второе место.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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