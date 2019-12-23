В Донецкой области на блокпосту застрелился украинский военнослужащий – СМИ

22 декабря в Донецкой области на блокпосту в районе Святогорска застрелился военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило УНН.
Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел на блокпосту, расположенном между Святогорском и Букино Харьковской области.
Военный 1997 года рождения выстрелил себе в голову из автомата Калашникова, говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
На Донбассе с 2014 года боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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