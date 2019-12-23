Пристайко о нормандском саммите: Российская сторона не была счастлива от работы, которую предложил Зеленский

Российская сторона на нормандском саммите в Париже «не была счастлива» от той работы, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформу», опубликованном 22 декабря.

Он рассказал, что советники лидеров «Нормандской четверки» согласовали в начале сентября итоговый документ, который потом обсуждали президенты в Париже.

«На самом деле так работает дипломатия на высшем уровне: мы же с вами не рассчитываем на то, что лидеры, сидя за столом, будут писать документ; для этого есть советники. Иногда встречи заканчиваются очень просто: приехали, пожали руку, сказали, что все, в принципе, нормально. Иногда, как в этот раз, состоялась 7-часовая беседа, в которой кто-то хотел оставить так, как есть, кто-то, как наш лидер, хотел расширить рамки договоренностей. Потому что с сентября прошло некоторое время, произошли определенные события. Но, очевидно, российская сторона не была совершенно счастлива от той работы, которую предложил Зеленский», – отметил Пристайко.

Он добавил, что переговоры в Минске в 2015 году продолжались 16 часов – «улучшали и усиливали тот документ, о котором удалось договориться».

«То, что сейчас вдвое меньше ушло времени, это уже действительно большой прогресс», – сказал украинский министр.

Пристайко подчеркнул, что в Париже РФ столкнулась «со зрелой, твердой позицией» Украины, и это привело к необходимости многих часов переговоров.

«Думаю, у них было ожидание, что будет гораздо проще. И оно не оправдалось, так как позиция была достаточно четкая, довольно твердая и требовательная», – заявил глава МИД Украины.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков «ДНР» и «ЛНР».

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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