Малиновский ассистом помог «Аталанте» разгромить «Милан»

23.12.2019, 12:42, Новости дня

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отметился результативной передачей в матче 17-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Милан», сообщает официальный сайт «Аталанты».

«Аталанта» – «Милан» – 5:0.

Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 63, 72, Муриэль, 84.

На 84-й минуте матча Малиновский длинной передачей со своей половины поля вывел нападающего «Аталанты» Луиса Муриэля один на один с голкипером «Милана», и форвард забил пятый гол команды в матче.

Видео результативного паса Малиновского можно посмотреть тут.

В этом сезоне на счету украинца 20 поединков за «Аталанту» во всех турнирах, где Малиновский забил три гола и сделал два ассиста.

После 17 туров чемпионата Италии «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в активе 31 очко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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