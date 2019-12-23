Погребинский назвал три причины нападок Порошенко на украинских участников газового контракта с Россией

«Можно предположить, что люди Порошенко и сам экс-президент являются бенефициарами непрямых поставок газа», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко ввести санкции против прямых поставок российского газа Украине.

«Есть предположение, что Порошенко и его окружение получают свою долю от «фирм-прокладок», которые участвуют в получении «нероссийского газа». За красивыми словами может скрываться прямой бизнес-интерес Порошенко и людей из его окружения, которые фактически «крышевали» эти непрямые поставки, и имели от этого долю», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Экс-президент Украины Петр Порошенко накануне заявил: возглавляемая им фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде требует ввести санкции против прямых поставок российского газа Украине. Порошенко написал в Facebook: соглашения о поставках газа на украинский рынок, которые заключили Россия и пять украинских компаний, являются не коммерческими, а «политическими» контрактами.

При этом напомним, что на прошлой неделе внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил: Украина за последние 5 лет (т.е. за период президентства Порошенко) переплатила около 1,5 млрд долларов за природный газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы. «Нафтогаз» заявляет о приобретении так называемого «европейского газа», однако на самом деле речь идет о российском газе, который пересекает западную госграницу Украины, чаще всего со Словакией, и возвращается в страну как «европейский», – цитировал Деркача ТАСС. Еще до своего избрания президентом, будучи депутатом Рады и бизнесменом, в мае 2014 года Порошенко обещал перевести Украину на реверсные поставки из Европы и сжиженный природный газ из США, сообщал НТВ. Депутат Рады депутат V-VII созывов Спиридон Килинкаров прямо обвинял Порошенко в получении прямой выгоды от махинаций с «реверсным газом».

Вторая причина появления такого заявления Порошенко вполне очевидна – бывший президент «пользуется любой возможностью заявить о себе, как о лидере антироссийского лагеря», – отметил Погребинский.

По мнению бывшего украинского президента, можно наблюдать «результат тайных переговоров в Париже» (имеется в виду недавняя встреча «нормандской четверки»), причем действующая украинская власть, по его словам, «перешла в этом смысле те «красные линии», о которых громко предупреждали люди накануне нормандской встречи».

Наконец, третьей причиной может быть сведение счетов Порошенко и его группы с олигархом Игорем Коломойским, полагает эксперт. По мнению Погребинского, так Порошенко пытается инициировать проверку – не связаны ли указанные пять украинских компаний, с бизнесом Коломойского, поскольку именно этот олигарх лоббировал получение электроэнергии из России».

При этом Погребинский скептически оценил предположения о том, что призыв Порошенко сам по себе может спровоцировать атаки радикалов-националистов на менеджеров или сотрудников компаний, заключивших «изменнические» контракты с Россией. Экс-президент не управляет радикальным меньшинством в стране, подчеркнул Погребинский. «Он может кому-то платить деньги, чтобы устраивать провокации. Но это маловероятно, Порошенко просто зафиксировал свою позицию, и вряд ли у этого будут серьезные последствия», – полагает Погребинский.

«Как относится к идее санкций украинский народ, никого не интересует, кроме разве что Зеленского, который озабочен своим рейтингом, – добавил эксперт. – У Порошенко такой проблемы нет, у него есть своя группа поддержки, которая будет выступать за любое предложение, носящее антироссийский характер. Если же проводить опрос, абсолютное большинство украинцев поддержало бы прямые поставки, хотя бы потому, что прямой результат этой договоренности – это потенциальное снижение тарифов ЖКХ», – напомнил эксперт.

«Если же Порошенко требует санкций со стороны американцев, то от них можно ожидать любых чудес. Они же принимают санкции против европейских компаний, которые занимаются бизнесом и никакого отношения к политике не имеют», – добавил Погребинский.





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