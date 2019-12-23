МИД счел решение ВАДА по РФ политизированным

Решение ВАДА об отстранении российских спортсменов является политизированным, в РФ никто не пытается уйти от ответственности, но допинговые правила нарушаются не только в нашей стране, но и за рубежом, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Я не хочу сказать, что кто-то должен быть свободен от ответственности. Нарушения допинговых правил случаются в России, это признавалось. Поэтому и реформировали соответствующие структуры, Российское антидопинговое агентство, лаборатория была создана. Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран, в том числе, и в очень европейских, уважаемых державах. Мы все об этом знаем. Но когда весь пафос в борьбе с допингом уходит исключительно на то, чтобы присоединиться к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию на всех направлениях – наверное, имеют основание оценки о политизированности такого рода действий», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам министра, в Москве внимательно следят за тем, какая будет реакция на информацию, которая поступила из СК о докладах экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Посмотрим, насколько ВАДА сможет открыто, и транспарентно, и честно обсуждать этот вопрос», – отметил министр.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

В субботу, 21 декабря официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет получил доказательства вмешательства экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов.





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