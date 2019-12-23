Обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи приговорили к смертной казни

23.12.2019, 12:33, Новости дня

В Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи приговорили к смертной казни. Об этом пишет Bloomberg.

Остальные три фигуранта дела получили по 24 года лишения свободы.

Джамаль Хашокджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.

Саудовская Аравия отрицает причастность высшего руководства страны к убийству журналиста.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Соглашение стало знаковым, отметила глава управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. «При оформлении сделки учитывались индивидуальные интересы поставщика и покупателя по контракту», – сказала она. По ее словам, результат удовлетворяет все стороны. Поставщик получает финансирование без залога и защищается от риска неплатежеспособности покупателя. Последнему предоставляется необходимый срок для отсрочки для производства […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика