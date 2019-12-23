В Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи приговорили к смертной казни. Об этом пишет Bloomberg.
Остальные три фигуранта дела получили по 24 года лишения свободы.
Джамаль Хашокджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.
Саудовская Аравия отрицает причастность высшего руководства страны к убийству журналиста.
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