Мнение: Джо Байден продался «Газпрому»

Так кто кого победил в «газовой войне»: Украина Россию или наоборот? Открою вам маленький секрет. Украина вообще не участвовала в переговорах по согласованию условий транзита российского газа в ЕС. Да, в Вене, Берлине и Минске терлись какие-то клоуны, которые представлялись топ-менеджерами «Нефтегаза» и министром энергетики. На самом деле это были обычные офисные хомячки, вес которых прямо пропорционален близости к главному переговорщику, действующему от имени «великой европейской страны». Ах да, чуть не забыл: страна еще является «суверенной».

А кто у нас истинный властелин транзитный трубы? Ну, конечно же, американские «стратегические друзья». По факту переговоры были между Россией, Евросоюзом и США. Офисные хомячки из «Нефтегаза» потели, поскольку им приходилось вертеться между европейцами и американцами. Кто такие Коболев, Витренко и Оржель? Так, пыль на мировой геополитической сцене. Точнее, мусор.

«Нефтегаз Украины» после утверждения нового устава вообще не является украинской государственной компанией. Да, формально она управляется Кабмином, но на самом деле все решения принимает Наблюдательный совет. И вообще не важно, какие там законы приняла Рада в «зеленом турборежиме» насчет разделения функций транспортировки и добычи газа в компании «Нефтегаз». Просто забейте на эти условности. Есть Набсовет и некий лощеный молодой человек со странным именем и фамилией — Амос Хохштейн. Он даже не председатель. Там формально рулит некая Клэр из Великобритании. Гендерность и все дела. Сами понимаете. Но все решения принимает Хохштейн. Не сам, конечно. Тут ведь большая геополитика, огромные деньги. Даже офисным «нефтегазовым» хомячкам достаются миллионы долларов в качестве премий и бонусов. Формальный глава «Нефтегаза» Андрюша Коболев все переводит своей маме, постоянно проживающей в США. Заботливый сынок. Часть оставляет для игры в покер, который он, с…ка, очень любит. Проигрывает за раз по двадцатке. То есть двадцать тысяч долларов. Может себе позволить.

Американцы плотно интегрировали «Нефтегаз» в схему по получению прибыли из колонии. Надо же отбивать деньги, вложенные в «независимость страны», две революции и массу «новых реформаторов». Сразу уточним — это кормушка демократов. И у них был глобальный план: поставить старушку Европу в коленно-локтевую позицию и накачивать ее свежим катарским газом пополам со сжиженным. Из США. Для этого надо было решить две стратегические задачи: заблокировать «Северный поток-2» и прекратить транзит российского газа через Украину. Все вроде бы шло по плану, поскольку Коболев (кличка «Кобелек») в начале декабря орал про «нулевую вероятность заключения транзитного соглашения с Украиной». Штаты, как вы знаете, ввели санкции против «Северного потока-2», швейцарцы сразу же прекратили укладку труб. Оставалось только перекрыть украинский маршрут и приучить немцев и французов к новой форме «газовой зависимости».

Но что-то пошло не так. То ли все дело в Трампе, который три года почти не обращал внимания на строительство обходного газопровода, а затем вдруг прислушался к мнению демократов, то ли еще в чем. Не знаю. Однако сложился интересный паритет сил: европейцы получили гарантии прокачки российского газа, Украина как бы сокрушительно нагнула «Газпром» почти на 3 миллиарда долларов (решение Стокгольмского арбитража), а Кремль как бы «отполз в сторону», согласившись подписать договор о транзите сроком на пять лет с плавающим объемом прокачки. В 2020 году — 65 млрд. куб. метров, а в 2021-2024 — по 40 млрд. куб. метров.

«Перемога» вроде бы и есть, однако при ближайшем рассмотрении всплывают совсем другие нюансы. Глобальный план демократов США по «порке Газпрома» блестяще сорвался. Почему?

Все дело в банальной коррупции. В той самой, с которой так бескомпромиссно борется правительство США во всем мире. О чем договорились стороны в Минске? О транзите российского газа в Европу. Это только подчеркивает вторичный или даже третичный характер роли Украины в процессе. Ведь, по логике, главную задачу для правительства нации должно составлять заключение договора на поставки газа украинским потребителям. Что толку с тех трех миллиардов, которые поступят «Нефтегазу» и сгинут в неизвестном направлении? На цену газа для украинского населения они вообще не повлияют. Как и ставки на транзит, которые будут опубликованы 29 декабря.

Но прямые поставки газа из «страны-агрессора» даже не обсуждались. Мелькали в документах, обсуждаемых на встречах с украинскими клоунами, некие «опции прямых поставок», но не более того. Потому что Украина уже «шесть лет живет без российского газа». Ведь что такое «дешевый газ из Кремля»? «Рабство» и «прямой путь в Сибирь». Так гласит базовый постулат идеологии Петра Порошенко, которой следует Зеленский. Точнее, не следует, а его ведут, как ишака. Или барана? Не знаю.

Естественно, возникает вопрос: откуда Украина берет газ и по какой цене? Конечно же, из Европы. Так гласит официальная украинская версия. На самом деле, Киев покупает все тот же российский газ, но гораздо дороже. В 2015-2018 годах средняя цена в Европе за 1000 кубометров составляла $211, а «Нефтегаз» покупал его за $245,6. Разница составляла почти $35. В июле-2018 — апреле-2019 она увеличилась до $55.

Схема гениальная. Российский газ действительно попадал транзитом в Европу. На расстояние примерно 150-200 метров. По перемычке между газопроводами. И формально превращался в европейский газ. Его можно было называть норвежским, венгерским, словацким, польским и даже шведским. Хотя там, по-моему, с этим делом не очень. Не важно. Претерпев такое чудесное превращение, он становился объектом купли-продажи Киева и Будапешта. Либо Киева и Братиславы. И никакого «Газпрома». А также никаких затрат участников «газовой концессии». Одна лишь прибыль. По подсчетам экспертов, которые опубликовал на пресс-конференции депутат Андрей Деркач, афера с российским газом принесла «концессионерам» прибыль в $1,5 млрд.

Архитектором и основным выгодополучателем данной схемы «ребрендинга» российского газа является Амос Хохштейн. Тот самый, который реально руководил переговорной группой клоунов из «Нефтегаза». Давайте присмотримся к нему более пристально, благо это не трудно. Вся информация о нем есть в открытом доступе. С 2011 года начал работать в Госдепартаменте США, в Агентстве энергетических ресурсов. Был заместителем посла США в Украине Карлоса Паскуаля, отвечал за газовый сектор. С 1 августа 2014 года Хохштейн стал специальным посланником и координатором по международным энергетическим вопросам. И работал в тесном сотрудничестве с вице-президентом Джо Байденом. Именно Байден и засунул его в Наблюдательный совет «Нефтегаза». Старик понимал, что основные деньги крутятся в энергетической сфере. Поэтому сынка пристроил в украинскую газодобывающую компанию «Буризма». Но Хантер Байден глупо спалился в Украине, став фигурантом многочисленных уголовных дел. А вот Амос оказался более опытным махинатором. Сколотил, понимаешь ли, целую преступную группу, которая барыжила российским газом под видом европейского. В нее, в частности, входит Андрей Фаворов, гражданин России и США (а что, так можно было?) и заместитель главы «Нефтегаза» Андрея Коболева. Более того, партнер «Кобелька» по покеру. Является конечным бенефициаром группы компаний «Энергетические ресурсы Украины» («ЭРУ»), которые и поставляют «европейский газ» украинским потребителям. «Блестяще» справлялся с поставками. Чистая выручка «ЭРУ Трейдинг» за три года (с 2015 по 2018 гг.) выросла до 15,6 миллиарда гривен (курс 23 грн. за $1). Куда она девалась? Выводилась через компании-«прокладки» из Украины. Вне всякого сомнения, Джо Байден был в доле. Хотя почему был?

Схема поставок «брендированного» российского газа из Европы сохраняется минимум на пять ближайших лет. И это яркий пример того, как демократы США заботятся об «энергонезависимости Украины». Они фактически убили собственную добычу газа в стране, подсадив государство на дорогой европейский газ, являющийся российским. «Перемога»? Вне всякого сомнения. Если 29 декабря будет окончательно подписан новый транзитный договор, то он означает пролонгирование выгодных условий для организованной группировки Байдена–Хохштейна–Коболева–Фаворова по торговле российским газом для украинского населения. На мой взгляд, именно наличие коррупционной составляющей для американцев и стало одним из факторов довольно компромиссного варианта договора. Могло быть гораздо хуже. Подконтрольный демократам «Нефтегаз» запросто способен устроить газовый геноцид собственного населения. И при этом выдвинуть Европе ультиматум: либо садитесь на американскую газовую иглу, либо решайте сами. Но коррумпированность демократов сыграла, как ни странно, в плюс.

В конце концов, что теряет «Газпром»? Три миллиарда, которые не спасут украинскую экономику по одной простой причине — они туда не дойдут. В тексте соглашения прямо прописано сворачивание транзита российского газа по украинской территории в ближайшие два года. И фактически закреплена норма о поставках «европейского» газа в Украину американской группировкой с участием украинских граждан. Когда транзит прекратится, ребята останутся не удел, поскольку барыжить чисто европейским газом у них не получится.

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Источник: Конт

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