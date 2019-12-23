Мнение: Виталий Третьяков: Когда Путин лично вступает в международную схватку?

Когда Путин лично вступает в международную схватку за российских спортсменов? Тогда, когда отечественные спортивные чиновники терпят полное поражение в этой схватке.
Раз Путин лично вступил в международную схватку за правду о Второй мировой войне, значит, наши историки и политики полностью проиграли такую схватку с зарубежными историками и экспертами. Проиграли даже на постсоветском пространстве, ибо Путин вынужден зачитывать исторические документы главам государств стран СНГ!
А что же тогда написано в учебниках истории, по которым учатся школьники в этих странах?
https://www.facebook.com/10000…
Источник: Конт
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