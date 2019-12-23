Наука: Иностранный язык повлиял на эмоциональность при решении этических дилемм

Использование иностранного языка снижает эмоциональность при решении этических дилемм. К такому выводу пришли американские психологи, которые изучили, как люди принимают решение «проблемы вагонетки», когда она представлена на их родном языке и на иностранном языке, который они знают.

Исследователи пришли к выводу, что при решении неоднозначных нравственных задач, представленных на иностранном языке, люди меньше руководствуются моральными принципами и больше — полезностью определенного выбора, что указывает на их меньшую эмоциональность. Статья с исследованием опубликована в журнале Psychological Science.

Люди, знающие несколько языков, как правило, принимают более утилитарные (полезные и логичные) моральные решения, когда общаются на иностранном языке. Такая тенденция, названная моральным эффектом иностранного языка (англ. moral foreign-language effect, коротко MFLE), наблюдается, например, у носителей английского, иврита и корейского, говорящих на испанском и французском. Многие ученые предполагают, что это происходит по причине того, что использование иностранного языка ведет к когнитивной перегрузке: из-за того, что говорящий должен сосредоточиться на правильном использовании языка, некоторые другие когнитивные функции могут замедляться. Другие исследователи считают, что неродной язык менее эмоционально окрашен, соответственно, его использование может привести к тому, что при принятии решений люди будут более хладнокровны. На сегодняшний день не существует общепринятого объяснения MFLE.

Авторы новой работы проверили, как использование иностранного языка влияет на два аспекта решения этических вопросов: нравственный (деонтологический) и логический (утилитарный). Ученые провели шесть экспериментов для носителей разных языков, в каждом из которых участвовали 200 человек. Каждый эксперимент включал в себя решение вариации «проблемы вагонетки» (вариант, в котором участник должен сбросить на рельсы толстого человека, чтобы спасти пятерых), которая была представлена либо на родном языке участников, либо на иностранном языке, который они знают (были использованы английский, немецкий и испанский). Каждому участнику нужно было ответить на 20 вопросов, в десяти из которых участников спрашивали, смогли бы они принять определенное решение («Смогли бы вы сбросить человека с моста, чтобы спасти пятерых?»), а в других десяти — правильность с точки зрения нравственного аспекта вопроса («Правильно ли, с точки зрения морали, сбрасывать одного человека с моста, чтобы спасти пятерых?»). Классическая «проблема вагонетки» подразумевает решение сразу двух аспектов нравственности — деонтологического (соответствию правилам морали) и утилитаристического (соответствию максимальной полезности). Исследователи также попросили участников принять решение в более «мягкой» вариации задачи. В такой вариации участник должен сбросить человека с моста, чтобы уберечь пятерых людей на рельсах от легких травм. Благодаря такой постановке вопроса решение сбросить человека с моста не выглядит необходимым и правильным ни с точки зрения деонтологии, ни с точки зрения утилитаризма. Использование обоих условий позволило исследователям рассчитать индексы утилитарности (от 0 до 1, где 0 — это приемлемость жертвы одного человека ради спасения пятерых, 1 — полная неприемлемость) и деонтологизма (от 0 до 1, в соответствии с показателем нравственности по возрастанию).

Результаты исследования показали, что при решении «проблемы вагонетки», люди, использующие иностранный язык, меньше руководствуются нравственными принципами и больше — полезностью. Деонтологический показатель среди людей, решающих задачу на своем языке, в среднем был на 7 процентов выше, в то время как показатель утилитарности — на 10 процентов ниже.



График размера эффекта (Cohen's d) различия между показателями утилитарности принятия решений задачи на родном и иностранном языке в шести экспериментах. Положительный средний показатель указывает на отвержение гипотезы о том, что люди, используя иностранный язык, руководствуются утилитарным аспектом принятия решения.

Авторы отмечают, что менее нравственные и более логические решения, принимаемые их испытуемыми в задачах на иностранном языке, указывают на снижение эмоциональности при его использовании, а не на когнитивную перегрузку.

Иностранный язык может влиять на разные аспекты принятия нравственных решений. Например, в нашей заметке вы можете узнать о том, как использование иностранного языка влияет на то, что люди уделяют больше внимания последствиям, а не мотивам принятия решений.

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