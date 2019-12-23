«Орел» не соответствует требованиям Роскосмоса

Новый многоразовый космический корабль предназначенный для отправки людей и грузов за околоземную орбиту «Орел» не соответствует техническим требованиям Роскосмоса, которые были опубликованы на сайте госзакупок.

По требованиям технического задания корабль должен обладать возможностью 10 полетов к нашему спутнику, но на данный момент в его ресурсе есть возможность только трех полетов. Так же выяснилось что предельная масса корабля превышена на 2300 кг. Планируется проведение модернизации для снижения массы аппарата, которая уменьшит ее до 21 тонны 200 кг, что позволит производить запуск аппарата с помощью ракет «Ангара» и«Енисей».

Еще одной неприятным сюрпризом стало ограничение на массу доставляемого груза в 400 кг. Такое требование существенно ограничивает возможный вес экипажа, которые должен состоять из 4 человек, и вес их с учетом 10 килограммового скафандра не должен превышать 80 килограмм, если масса полезного доставляемого груза не будет превышать 100 кг.

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