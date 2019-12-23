Названа дата послания Путина к Федеральному собранию

Президент Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Отвечая на вопрос, почему для выступления перед парламентом выбран именно январь, Песков отметил, что президент имеет право выступить перед Федеральным собранием тогда, когда сочтёт нужным.

«Президент имеет право в установленные сроки в любое время обратиться с посланием к Федеральному собранию, здесь ничего необычного нет», – отметил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что работа над посланием уже началась.

Отметим, что предыдущее выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию прошло в феврале 2019 года. Послание 2017 года было перенесено на 1 марта 2018-го.

Напомним, в прошлый четверг президент Владимир Путин провел большую пресс-конференцию.





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