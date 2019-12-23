На выборах главы Абакана побеждает кандидат от ЕР

23.12.2019, 12:30, Разное

Результаты голосования прокомментировал секретарь Хакасского
отделения «ЕР» Сергей Можаров. По его словам, выдвижение Алексея
Лемина было верным решением. «Мы выбрали человека, знающего Абакан,
имеющего опыт работы», – сказал единоросс.

Можаров назвал Лемина достойным руководителем, который будет
работать на благо города и его жителей. «В его победе мы были уверены
изначально», – подчеркнул глава регионального отделения «ЕР».

Выборы главы Абакана прошли в непростой ситуации: прошлом году погиб действующий мэр Николай Булакин.
Эта трагедия никогда не забудется, но необходимо жить дальше, подчеркнул Можаров.

«Победа Алексея Лемина с многократным преимуществом
говорит сама за себя. Жители поддержали именно того кандидата, которому
доверяют, того, кто может выполнять взятые обязательства», – сказал партиец.

После объявления предварительных итогов Лемин поделился
планами на посту главы столицы Хакасии. Он напомнил, что 24 декабря городской
бюджет на три года будет принят в окончательном чтении. Кроме того,
продолжится реализация плана развития Абакана до 2030 года.

«До конца года остается еще очень много забот.
Например, нужно завершить работы на объектах, финансирование которых проходит в
рамках национальных проектов», – подчеркнул Лемин.

Выборы мэра хакасской столицы прошли в воскресенье, 22
декабря. Явка составила 23,21%. Свои голоса отдали более 30 тысяч горожан.
Согласно предварительным результатам, за представителя «Единой России»
проголосовали 87,14% избирателей.

Серьезных нарушений в ходе голосований зарегистрировано не
было. Участки работали в штатном режиме.



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