На выборах главы Абакана побеждает кандидат от ЕР

Результаты голосования прокомментировал секретарь Хакасского
отделения «ЕР» Сергей Можаров. По его словам, выдвижение Алексея
Лемина было верным решением. «Мы выбрали человека, знающего Абакан,
имеющего опыт работы», – сказал единоросс.
Можаров назвал Лемина достойным руководителем, который будет
работать на благо города и его жителей. «В его победе мы были уверены
изначально», – подчеркнул глава регионального отделения «ЕР».
Выборы главы Абакана прошли в непростой ситуации: прошлом году погиб действующий мэр Николай Булакин.
Эта трагедия никогда не забудется, но необходимо жить дальше, подчеркнул Можаров.
«Победа Алексея Лемина с многократным преимуществом
говорит сама за себя. Жители поддержали именно того кандидата, которому
доверяют, того, кто может выполнять взятые обязательства», – сказал партиец.
После объявления предварительных итогов Лемин поделился
планами на посту главы столицы Хакасии. Он напомнил, что 24 декабря городской
бюджет на три года будет принят в окончательном чтении. Кроме того,
продолжится реализация плана развития Абакана до 2030 года.
«До конца года остается еще очень много забот.
Например, нужно завершить работы на объектах, финансирование которых проходит в
рамках национальных проектов», – подчеркнул Лемин.
Выборы мэра хакасской столицы прошли в воскресенье, 22
декабря. Явка составила 23,21%. Свои голоса отдали более 30 тысяч горожан.
Согласно предварительным результатам, за представителя «Единой России»
проголосовали 87,14% избирателей.
Серьезных нарушений в ходе голосований зарегистрировано не
было. Участки работали в штатном режиме.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Соглашение стало знаковым, отметила глава управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. «При оформлении сделки учитывались индивидуальные интересы поставщика и покупателя по контракту», – сказала она. По ее словам, результат удовлетворяет все стороны. Поставщик получает финансирование без залога и защищается от риска неплатежеспособности покупателя. Последнему предоставляется необходимый срок для отсрочки для производства […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Физические упражнения улучшают состояние кровеносных сосудов при болезнях сердца / 30 октября
- Неизвестный источник кислорода обнаружен на Марсе / 15 ноября
- «ЕдРо» на одре / 28 октября
- Александр Мясников назвал пять симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать / 1 ноября
- Скандалы: Последний из когорты Олега Бетина / 10 декабря
- Мнение: «Мы его не знаем, мы его не видели» / 13 декабря
- Мнение: Коготок увяз. Новые требования МВФ к Украине / 22 ноября
- Путин: России удалось избежать надвигавшейся рецессии / 14 ноября