На выборах главы Абакана побеждает кандидат от ЕР

Результаты голосования прокомментировал секретарь Хакасского

отделения «ЕР» Сергей Можаров. По его словам, выдвижение Алексея

Лемина было верным решением. «Мы выбрали человека, знающего Абакан,

имеющего опыт работы», – сказал единоросс.

Можаров назвал Лемина достойным руководителем, который будет

работать на благо города и его жителей. «В его победе мы были уверены

изначально», – подчеркнул глава регионального отделения «ЕР».

Выборы главы Абакана прошли в непростой ситуации: прошлом году погиб действующий мэр Николай Булакин.

Эта трагедия никогда не забудется, но необходимо жить дальше, подчеркнул Можаров.

«Победа Алексея Лемина с многократным преимуществом

говорит сама за себя. Жители поддержали именно того кандидата, которому

доверяют, того, кто может выполнять взятые обязательства», – сказал партиец.

После объявления предварительных итогов Лемин поделился

планами на посту главы столицы Хакасии. Он напомнил, что 24 декабря городской

бюджет на три года будет принят в окончательном чтении. Кроме того,

продолжится реализация плана развития Абакана до 2030 года.

«До конца года остается еще очень много забот.

Например, нужно завершить работы на объектах, финансирование которых проходит в

рамках национальных проектов», – подчеркнул Лемин.

Выборы мэра хакасской столицы прошли в воскресенье, 22

декабря. Явка составила 23,21%. Свои голоса отдали более 30 тысяч горожан.

Согласно предварительным результатам, за представителя «Единой России»

проголосовали 87,14% избирателей.

Серьезных нарушений в ходе голосований зарегистрировано не

было. Участки работали в штатном режиме.

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