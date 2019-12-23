Китай возмутило включение в оборонный бюджет США пунктов о Гонконге и Тайване

23.12.2019, 12:30, Новости дня

Китай выражает крайнее недовольство и уже сделал представление США в связи с включением в проект оборонного бюджета на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы выражаем крайнее недовольство в связи с принятием и подписанием в США оборонного бюджета на 2020 год, в котором содержится негативная информация относительно Китая. Китайская сторона уже сделала американской стороне решительное представление в связи с этим», – передает РИА «Новости» слова представителя МИД Китая.

Он также призвал США отбросить мышление холодной войны, объективно и рационально смотреть на развитие Китая и китайско-американских отношений, не реализовывать на практике пункты, имеющие отношение к Китаю, дабы не подрывать китайско-американские отношения и сотрудничество двух стран в наиболее важных областях.

Напомним, в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября). Конгресс предписывает администрации следить за развитием российско-китайского военного партнерства. Выражается поддержка протестующим в Гонконге, американская сторона также намерена повышать оборонные возможности и боеготовность Тайваня путем совместных учений и продажи вооружений.

США, согласно документу, намерены внимательно следить за военной активностью и прямыми инвестициями Китая в Арктике. Кроме того, запрещается покупка китайских беспилотных летательных аппаратов.



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