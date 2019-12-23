Россияне готовы потратить последние деньги на новогодний стол

При этом подарки в кредит будет покупать каждый пятый

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране. Согласно данным ведомства, среднестатистический россиянин выложит за праздничное угощение почти 6,5 тысячи рублей, а москвичи еще больше — около 8 тысяч рублей.

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» в беседе с журналистами признал, что «выходит многовато для одного ужина». По его словам, у Росстата есть данные по стоимости продуктов питания, и, соответственно, он, видимо, рассчитывал.

За год, по данным Росстата, застолье подорожало почти на 3%. Больше всего в цене выросли сыры (11%), чуть меньше — апельсины. Тройку лидеров замыкает сливочное масло — его стоимость увеличилась почти на 10,5%, а вот красная икра подешевела на 5%, свежие огурцы — на 9%.

Россияне готовы потратить на новогоднее застолье последние деньги

Ранее стало известно, что кредитные средства для покупки новогодних подарков планируют использовать 22% россиян. Такие данные приводятся в опросе Райффайзенбанка.

«Многие россияне будут использовать заемные средства, чтобы покрыть расходы на празднование Нового года. В меньшей степени это касается покупки продуктов на новогодний стол, а в большей — путешествий и подарков семье и друзьям. Каждый пятый планирует привлечь кредитные средства, чтобы купить подарки — так ответили 22% опрошенных. Чаще всего так отвечали россияне в возрасте 35-46 лет», — говорится в исследовании. При этом большинство россиян все же планирует использовать для покупки подарков текущий заработок — 71%.

79% опрошенных потратят на празднование Нового года столько же или больше, чем в прошлом году. Значительно увеличат траты 7%, сэкономить хотят 14% россиян.

Две трети россиян готовы потратить на подарки до 10 тысяч рублей, 26% рассчитывают уложиться в сумму до 5 тысяч рублей. 22% готовы потратить до 20 тысяч рублей, а 12% — свыше 20 тысяч рублей. 78% опрошенных заявили, что их доход не превышает 60 тысяч рублей. Больше этой суммы в месяц зарабатывают 22%.

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