КПРФ выходит из-под контроля

Что стоит за заявлением Геннадия Зюганова о возможности досрочных президентских выборов

Настоящим скандалом обернулось заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Коммунистический лидер не исключил проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.

«В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы»,— заявил Зюганов.

На открытии конференции также выступили бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, депутат Законодательного собрания Владимирской области журналист Максим Шевченко, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, президентские выборы в России должны пройти в 2024 году. На большой пресс-конференции 19 декабря глава государства Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина. На сегодняшний день основной закон запрещает гражданину находиться в должности главы государства более двух сроков подряд; президент предложил исключить из ст. 81 слово «подряд», установив предел в два срока.

Заявление Геннадия Зюганова вызвало нешуточный резонанс

Позднее Зюганов прокомментировал свое заявление. По его мнению, сейчас не выполняются задачи, озвученные в Послании президента Федеральному собранию, экономика страны буксует, а бедность растет.

«И вот — высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический», — сказал Зюганов в комментарии «Комсомольской правде». Он пояснил, что такие риски возникнут, если в следующем году правительство будет так же «проваливать и приседать».

В Госдуме уже отреагировали на заявление лидера КПРФ. Так, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в парламенте Михаил Емельянов напомнил, что лидер КПРФ не относится к тем людям, которые определяют, будут ли выборы досрочными.

По словам парламентария, Зюганов начинает предвыборную кампанию и ради набора очков на будущих выборах пытается представить существующую в стране ситуацию «в не очень хорошем свете», чтобы дестабилизировать обстановку.

Политконсультант Дмитрий Фетисов обратил внимание на то. Что «вторую субботу подряд КПРФ шлет прямые сигналы Кремлю о готовности выйти из «крымского консенсуса» и стать несистемной оппозицией».

«В ответ на сигналы Зюганова Кремлю о возможности бунта КПРФ, ряд близких к АП ресурсов и экспертов, уже дали понять, что при таком сценарии свое место может потерять глава Хакасии Коновалов. Стратегически подход верный. У АП более весомые козыри в споре с Зюгановым», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, главная «страховка» Коновалова в том, что Хакасия достаточно важный для Кремля регион, а в случае его отставки в регионе могут вспыхнуть протестные настроения.

«А вот в Орле, если снимут губернатора-коммуниста Клычкова, никто выходить на улицы не станет. Жители еще и спасибо федеральному центру скажут. Тем более, что Орловщина — родина Зюганова, и это будет болезненный удар для него. Да и Собянин за Клычкова заступаться не будет ввиду его большей ненужности для московского мэра. Объективности ради, вероятность такого сценария все же достаточно низкая. Зюганов достаточно глубоко в системе, и он может слать сигналы и намекать на бунт, но решиться на такой шаг ему будет очень непросто, несмотря на всю личную выгоду. Но вероятность все же есть», — заключил Фетисов.

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