Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом

Имя новорожденного пока неизвестно.
У чемпиона мира в легком весе Хабиба Нурмагомедова родился сын. Это третий ребенок в семье российского бойца смешанного стиля.
Хабиб и его жена Патимат воспитывают четырехлетнюю дочь Фатиму и двухлетнего сына Магомеда. Имя новорожденного пока неизвестно.
Сам Хабиб готовится к бою за титул чемпиона мира с американцем Тони Фергюсоном. Поединок продет 19 апреля в Нью-Йорке.
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