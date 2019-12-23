Пьяная женщина-водитель подралась с сотрудником ДПС на Урале

В Магнитогорске женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения устроила драку с сотрудником ДПС.

Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД, они сообщили о неадекватном водителе Volkswagen Touareg, передает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области. Они удерживали женщину до приезда полицейских.

После прибытия экипажа ДПС женщина начала вести себя агрессивно.

«Она вела себя вызывающе, высказывала неоднократные оскорбления в адрес сотрудников полиции, не реагируя на законные требования инспекторов ГИБДД о прекращении противоправных действий, и применила физическую силу в отношении сотрудника ДПС», – отметили в ГУМВД.

Водитель отказалась проходить освидетельствование. Женщина ранее привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима.

В отношении нее составили протокол, материалы по применению насилия против сотрудника полиции направили в региональный СУ СК для процессуального решения.

В начале декабря сообщалось, что по МКАД проехала горящая иномарка с пьяной женщиной за рулем.

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