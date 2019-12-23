Автоновости: Наглый рэпер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа с «Майбахами»

В Москве произошел очередной случай перекрытия движения на важной транспортной магистрали ради удовлетворения творческих амбиций. На этот раз жертвой стал Новый Арбат, а автором – исполнитель, известный под именем Ziroy.

Движение перекрывали пафосно, в полном соответствии с законами жанра – при помощи целой колонны "Майбахов". По данным телеграм-канала Mash, сделано это было для того, чтобы снять несколько эпизодов клипа Григория Зирояна, ранее известного своим увлечением уличными гонками, а теперь переквалифицировавшегося в рэперы.

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На публикацию видео уже успел отреагировать столичный Дептранс, где, ясное дело, творческое начинание не поддержали. "Такие действия грубо нарушают ПДД. Департамент транспорта Москвы обратится в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством", — заявили в ведомстве.

И, по данным РИА Новости, у департамента слова с делом не разошлись: известно, что видео все же попало в Госавтоинспекцию, где сейчас изучается на предмет наличия состава нарушения и тех, кого можно привлечь к ответственности. Правда, комментаторы заявления Дептранса в Твиттере уже сомневаются в том, что ГИБДД действительно удастся как-то наказать Зирояна.

Около года назад аналогичным образом – правда, при помощи одного Cadillac Escalade и нескольких менее пафосных автомобилей поддержки – были перекрыты две полосы на МКАД. Там снимали клип исполнительницы Оксаны Яковлевой, выступающей под псевдонимом Yaxana.

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