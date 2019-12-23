Зарубежный психолог рассказала, как избежать злоупотребления спиртными напитками в новогодние праздники. Сложности связаны с длительностью застолий, а также необходимостью встреч с большим количеством родственников или друзей.

Для сохранения хорошего настроения важно находиться в компании людей, для которых прием горячительных напитков не является самоцелью. Во время празднования необходимо оставить в прошлом или перенести на более подходящее время выяснение отношений. Не стоит заострять внимание на причинах каких-либо обид и провоцировать ссоры. Стрессовая ситуация, особенно для людей с неустойчивой психикой и склонностью к срывам, может вызвать негативные последствия. Близкие человека, которому трудно справиться с желанием «продолжения банкета», должны помочь ему переключиться на другое занятие: проводить гостей до остановки или прогуляться с собакой, помочь убрать со стола или уложить спать детей.

Медитация и другие практики могут пригодиться в этом случае, так как отвлекают от первоначальной пагубной для здоровья идеи. Глубокое дыхание имеет решающее значение для снятия излишнего возбуждения нервной системы.

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