Копипаст-антитеррор

Как чиновники от образования реагируют на обвал с «минированием» школ.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В школах страны продолжается сезон эвакуаций — и по-прежнему больше всего страдает от них Москва. Официальной публичной реакции Департамента образования города по-прежнему нет, как нет и внятных указаний школам, что делать, когда работа совершенно парализована восьмой эвакуацией за две недели.

Чего ждут в школах? Например, решения о досрочном завершении обучения в этом году; ясных рекомендаций по организации дистанционного обучения; предложений о том, как проводить аттестацию; что делать с теми, кому не дали дописать итоговое сочинение; как быть с запланированными новогодними праздниками.

Что есть вместо этого? Во-первых, неформальная реакция департамента в соцсетях.

Например, в фейсбуке почти под каждым перепостом моего предыдущего текста «Эвакуация — главное слово месяца» ведущий страницы Департамента образования Иван Смирнов разместил следующий текст:

«При поступлении сообщения о минировании школа обязана эвакуировать детей в безопасное место. Все сотрудники школ знают и соблюдают правила поведения во время чрезвычайной ситуации, поэтому эвакуация проводится оперативно в течение нескольких минут.

Под тщательным руководством педагогов детей размещают в соседних корпусах образовательной организации, управах или других городских учреждениях. Одновременно классные руководители поддерживают связь со всеми родителями, сообщают о ситуации и местонахождении ребят.

До приезда родителей ученики находятся в безопасности, под присмотром учителей и сотрудников школы.

Хотелось бы отметить, что случаев заболевания учащихся, связанных с проведением эвакуаций, в московских школах не установлено. В настоящее время в школах наблюдается стандартная эпидемиологическая обстановка в данный сезон — на больничных находится примерно такое же количество детей, что и обычно в данное время года.

Если в школе произошла эвакуация, то родителям важно успокоить ребенка и объяснить, что это необходимые меры для его безопасности».

Этот спокойный текст даже как-то трудно комментировать, особенно в части здоровья учащихся. Может быть, статистически значимого всплеска простуд в самом деле не замечено: зимой действительно простуд больше, чем летом, никакой особенной «эвакуационной лихорадки», которую можно было бы выявить и пик которой установить, не существует. Но в самом ли деле это значит, что никто не заболел?

Единственный документ, который пока поступил в школы, — это приказ Департамента образования № 448 от 10 декабря «О мерах по обеспечению безопасности в государственных образовательных организациях и иных учреждениях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, в период подготовки и проведения новогодних и Рождественских праздников 2019/2020 гг.».

Приказ велит руководителям образовательных учреждений «организовать до 19 декабря 2019 г. проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Сначала можно даже подумать, что все происходящее сейчас в московских школах и есть специально организованный «комплекс мероприятий по обеспечению безопасности».

И спросить — так это всё были учения? Это так проверяли готовность учеников и родителей к чрезвычайной ситуации?

Но нет, не будем торопиться с такими выводами. На самом деле приказ — типовой, ежегодный. В прошлом году его рассылали по школам 3 декабря, он назывался точно так же, содержал те же самые требования, изложенные в тех же самых выражениях.

Это, конечно, означает, что все происходящее — не учения, а экстренная ситуация. Но если ситуация экстренная, то способы реагирования на нее тоже должны быть какими-то экстренными, а не вялой отпиской в соцсетях, что все идет по плану, «под тщательным руководством педагогов», «в безопасности», «под присмотром».

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Отлично, что в безопасности и под присмотром. Что педагоги тщательно руководят и справляются, каких бы сил и нервов им это ни стоило. Что школы сами изобретают непростые решения. Что родители сами берут на себя ответственность не водить детей в школы, в секции и на праздники, пока волна «минирования» не сойдет.

Но что в разгар эвакуационных катаклизмов Департамент образования просто спускает школам типовую бумагу, сработанную методом копипаста, и на родительское беспокойство отвечает в соцсетях копипастами — это какая-то удивительная реакция на экстренную ситуацию.

А может, и правда — все идет по плану? Может, это и есть теперь наша обычная повседневная жизнь — со стрельбой в непосредственной близости от центрального детского магазина, с чередой эвакуаций новогодних елок?

Ирина Лукьянова

учитель, обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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