Отказались вызвать скорую: работники McDonald’s выгнали мужчину с обморожением

23.12.2019, 12:18, Разное

В Тюмени сотрудники ресторана быстрого питания
McDonald’s отказались вызвать скорую помощь мужчине, обморозившему ноги. Пострадавшему пришлось обратиться за помощью к прохожим.

«Ночью 22 декабря около McDonald’s на улице Ленина к нам, сильно хромая, подошел мужчина и попросил вызвать скорую помощь. Он сказал нам, что отморозил ноги и не может больше идти», – рассказал очевидец в социальных сетях.

Неравнодушные прохожие отвели мужчину в соседнее кафе и вызвали врачей. В пресс-службе McDonald’s отказались комментировать произошедшее, сообщает URA.ru.



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