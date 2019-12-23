Отказались вызвать скорую: работники McDonald’s выгнали мужчину с обморожением

В Тюмени сотрудники ресторана быстрого питания
McDonald’s отказались вызвать скорую помощь мужчине, обморозившему ноги. Пострадавшему пришлось обратиться за помощью к прохожим.
«Ночью 22 декабря около McDonald’s на улице Ленина к нам, сильно хромая, подошел мужчина и попросил вызвать скорую помощь. Он сказал нам, что отморозил ноги и не может больше идти», – рассказал очевидец в социальных сетях.
Неравнодушные прохожие отвели мужчину в соседнее кафе и вызвали врачей. В пресс-службе McDonald’s отказались комментировать произошедшее, сообщает URA.ru.
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