Нюша объяснилась перед народом за имя дочери

На днях стало известно, что певица решила раскрыть все карты. В одном из глянцевых журналов она наконец-то появилась на фото вместе со своим ненаглядным чадом. С чем, правда, связана такая неожиданная перемена решения – не ясно, но тем не менее, поклонников это не то чтобы сильно волнует.

Куда больше их обеспокоила судьба девочки с таким именем. В Сети артистку буквально затравили за такой выбор, однако, сама Нюша, похоже, на этот счет не сильно переживает. Она рассказала, что имя для дочери они с мужем выбрали из-за любви к мультипликационному творчеству компании Disney.

«Нам с мужем нравится «Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь – Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант – Мирослава. Мы с мужем решили, что когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло», – рассказала Нюша.

Впрочем, россияне не разделили восторга знаменитости. Ранее, они уже высказывали свое боевое «фи».

«Мир сошел с ума – у меня так собаку зовут!», «Спасибо, что не Пумба!», «Симба Игоревна Сивова – бедный ребенок, что ей придется пережить в школе!», «Мама Нюша, дочь Симба – маразм крепчал», «Осталось родить еще Тумбу и Юмбу», – принялись возмущаться пользователи. Нашлись и те, кто посчитал, что Симба – это производное от Серафимы или Стефании. Певица предпочитает хранить молчание и не реагировать на критику.

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Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru) 22 Дек 2019 в 9:13 PST

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