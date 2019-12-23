Разъяренная Салтыкова набросилась с кулаками на тещу-блокадницу

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Последнее: В администрации Златоуста Челябинской области рассказали, что в школе, где группа быстрого реагирования одной из колоний устроила показательное выступление, каждый год придумывают интересный сценарий для посвящения в кадеты. «Ничего страшного не произошло. Было традиционное мероприятие – посвящение в кадеты (школа работает с кадетским движением), приуроченное к 12 декабря, Дню Конституции Российской Федерации. Школа сотрудничает со […]
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