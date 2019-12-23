«Провода где?»: на Крымском мосту нашли серьезную проблему перед приездом Путина

Украинские СМИ пестрят заголовками о запуске поездов в

«оккупированный» Крым. «Россия спустя четыре года завершила

незаконное строительство моста, который ранее разваливался», – пишет

портал «Главред».

Журналисты указывают, что официальный Киев не давал

разрешения на возведение переправы. «Поэтому строительство велось с

нарушениями международного права», – утверждает портал.

Издание обратило внимание на видеозапись финальной проверки

готовности железнодорожной части Крымского моста. Но гораздо интереснее

комментарии пользователей Сети: некоторых удивило отсутствие проводов на

переправе. «А провода где?» – возмутился один из юзеров.

Других комментаторов удивили разбросанные по переправе

доски. «На 41-42 секунде по таймеру доски взлетают сами. К добру или

худу?» – написал пользователь с ником Серж Динар.

Железнодорожная часть Крымского моста открывается 23

декабря. В торжественной церемонии примет участие президент России Владимир

Путин.

Первые состав выйдет на маршрут в 14:00 из Санкт-Петербурга.

Он пробудет в пути около 43 часов. Конечной точкой маршрута станет Севастополь.

На следующий день свой путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.

В дальнейшем через Крымский мост будут проложены другие

маршруты. Планируется, что железнодорожное сообщение свяжет полуостров с

Краснодаром, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой и другими

городами.

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