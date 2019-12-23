«Провода где?»: на Крымском мосту нашли серьезную проблему перед приездом Путина

Украинские СМИ пестрят заголовками о запуске поездов в
«оккупированный» Крым. «Россия спустя четыре года завершила
незаконное строительство моста, который ранее разваливался», – пишет
портал «Главред».
Журналисты указывают, что официальный Киев не давал
разрешения на возведение переправы. «Поэтому строительство велось с
нарушениями международного права», – утверждает портал.
Издание обратило внимание на видеозапись финальной проверки
готовности железнодорожной части Крымского моста. Но гораздо интереснее
комментарии пользователей Сети: некоторых удивило отсутствие проводов на
переправе. «А провода где?» – возмутился один из юзеров.
Других комментаторов удивили разбросанные по переправе
доски. «На 41-42 секунде по таймеру доски взлетают сами. К добру или
худу?» – написал пользователь с ником Серж Динар.
Железнодорожная часть Крымского моста открывается 23
декабря. В торжественной церемонии примет участие президент России Владимир
Путин.
Первые состав выйдет на маршрут в 14:00 из Санкт-Петербурга.
Он пробудет в пути около 43 часов. Конечной точкой маршрута станет Севастополь.
На следующий день свой путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.
В дальнейшем через Крымский мост будут проложены другие
маршруты. Планируется, что железнодорожное сообщение свяжет полуостров с
Краснодаром, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой и другими
городами.
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