«Провода где?»: на Крымском мосту нашли серьезную проблему перед приездом Путина

23.12.2019, 12:12, Разное

Украинские СМИ пестрят заголовками о запуске поездов в
«оккупированный» Крым. «Россия спустя четыре года завершила
незаконное строительство моста, который ранее разваливался», – пишет
портал «Главред».

Журналисты указывают, что официальный Киев не давал
разрешения на возведение переправы. «Поэтому строительство велось с
нарушениями международного права», – утверждает портал.

Издание обратило внимание на видеозапись финальной проверки
готовности железнодорожной части Крымского моста. Но гораздо интереснее
комментарии пользователей Сети: некоторых удивило отсутствие проводов на
переправе. «А провода где?» – возмутился один из юзеров.

Других комментаторов удивили разбросанные по переправе
доски. «На 41-42 секунде по таймеру доски взлетают сами. К добру или
худу?» – написал пользователь с ником Серж Динар.

Железнодорожная часть Крымского моста открывается 23
декабря. В торжественной церемонии примет участие президент России Владимир
Путин.

Первые состав выйдет на маршрут в 14:00 из Санкт-Петербурга.
Он пробудет в пути около 43 часов. Конечной точкой маршрута станет Севастополь.
На следующий день свой путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.

В дальнейшем через Крымский мост будут проложены другие
маршруты. Планируется, что железнодорожное сообщение свяжет полуостров с
Краснодаром, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой и другими
городами.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В администрации Златоуста Челябинской области рассказали, что в школе, где группа быстрого реагирования одной из колоний устроила показательное выступление, каждый год придумывают интересный сценарий для посвящения в кадеты. «Ничего страшного не произошло. Было традиционное мероприятие – посвящение в кадеты (школа работает с кадетским движением), приуроченное к 12 декабря, Дню Конституции Российской Федерации. Школа сотрудничает со […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика