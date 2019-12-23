Роскосмос заказал «туристический» «Союз»

Роскосмос заказал космический корабль «Союз МС» для отправки двух туристов на МКС в 2021 году за 2,6 млрд рублей, следует из данных Ракетно-космической корпорации «Энергия».
«Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на выполнение работ (оказание услуг) для осуществления космического полета на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС» на российский сегмент МКС участников космического полета в объеме и на условиях, предусмотренных техническим заданием, между заказчиком – госкорпорацией «Роскосмос» и исполнителем – РКК «Энергия» по твердой цене 2 573 774 232 рубля 00 копеек (41,3 млн долларов), со сроком выполнения работ с 1 апреля 2019 года по 31 августа 2022 года», – передает РИА «Новости» текст документа, опубликованного корпорацией.
Напомним, 19 февраля Роскосмос и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года.
В марте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» увеличит производство кораблей «Союз» для обеспечения космического туризма.
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