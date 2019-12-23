Песков назвал проявлением безумия стрельбу у здания ФСБ РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков связал причину стрельбы у здания ФСБ в Москве 19 декабря с психическими отклонениями злоумышленника. Об этом он заявил в комментарии РБК.
«Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия», – сказал Песков.
По его словам, службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Спикер Кремля добавил, что когда началась стрельба, президент Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников находились на территории Кремля.
Стрельба возле здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ, а 20 декабря скончался его госпитализированный коллега. В результате инцидента пять человек, включая одного гражданского, получили ранения.
СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.
По данным издания «Фонтанка», ФСБ связывает стрелка Евгения Манюрова с украинским «Этническим национальным объединением». В ЭНО заявили, что не призывали к нападению.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Вообще, конечно, чудесная история. Созданный, вскормленный, выпестованный ФСБ НОД расстреливает ФСБ. Кормилицу родную. Если долго-долго-долго ср*ть полоумным в мозги о том, что кругом заговор, америка, враги и рептилоиды, они таки берут в руки оружие и идут палить в своих кураторов, в ряды которых наверняка просочились агенты Набуру. Никак не могу вспомнить, где я его видел. […]
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