Песков назвал проявлением безумия стрельбу у здания ФСБ РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков связал причину стрельбы у здания ФСБ в Москве 19 декабря с психическими отклонениями злоумышленника. Об этом он заявил в комментарии РБК.

«Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия», – сказал Песков.

По его словам, службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.

Спикер Кремля добавил, что когда началась стрельба, президент Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников находились на территории Кремля.

Стрельба возле здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ, а 20 декабря скончался его госпитализированный коллега. В результате инцидента пять человек, включая одного гражданского, получили ранения.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

По данным издания «Фонтанка», ФСБ связывает стрелка Евгения Манюрова с украинским «Этническим национальным объединением». В ЭНО заявили, что не призывали к нападению.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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