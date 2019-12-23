Песков назвал проявлением безумия стрельбу у здания ФСБ РФ

23.12.2019, 12:06, Новости дня

Спикер Кремля Дмитрий Песков связал причину стрельбы у здания ФСБ в Москве 19 декабря с психическими отклонениями злоумышленника. Об этом он заявил в комментарии РБК.

«Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия», – сказал Песков.

По его словам, службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.

Спикер Кремля добавил, что когда началась стрельба, президент Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников находились на территории Кремля.

Стрельба возле здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ, а 20 декабря скончался его госпитализированный коллега. В результате инцидента пять человек, включая одного гражданского, получили ранения.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

По данным издания «Фонтанка», ФСБ связывает стрелка Евгения Манюрова с украинским «Этническим национальным объединением». В ЭНО заявили, что не призывали к нападению.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Вообще, конечно, чудесная история. Созданный, вскормленный, выпестованный ФСБ НОД расстреливает ФСБ. Кормилицу родную. Если долго-долго-долго ср*ть полоумным в мозги о том, что кругом заговор, америка, враги и рептилоиды, они таки берут в руки оружие и идут палить в своих кураторов, в ряды которых наверняка просочились агенты Набуру. Никак не могу вспомнить, где я его видел. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика