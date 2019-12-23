Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

23.12.2019, 12:05, Новости дня

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия, от которого не застраховано ни одно государство.

«Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае, мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что президент Владимир Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке. «Они находились в Кремле, на территории Кремля. Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда», – рассказал Песков.

Песков также указал, что для ликвидации ситуации на Лубянке были приняты все меры.

Вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Погибли двое сотрудников ФСБ, четыре человека ранены (в том числе гражданский). Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой. При этом ряд СМИ сообщили о его связи с украинскими националистами.



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