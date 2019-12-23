Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия, от которого не застраховано ни одно государство.
«Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае, мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что президент Владимир Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке. «Они находились в Кремле, на территории Кремля. Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда», – рассказал Песков.
Песков также указал, что для ликвидации ситуации на Лубянке были приняты все меры.
Вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Погибли двое сотрудников ФСБ, четыре человека ранены (в том числе гражданский). Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.
Известно, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой. При этом ряд СМИ сообщили о его связи с украинскими националистами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 22 декабря на Донбассе во время перестрелки с проророссийскими боевиками погиб солдат 93-й бригады Холодный Яр Герман Соловьев. Ему было 29 лет, говорится в сообщении бригады на странице в Facebook. «Герман был механиком-водителем. Благодаря высокому росту человек имел позывной «Маяк». «Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали – сделал. Обычно, таких людей не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гаджеты: Фантастический 3D монитор из Star Wars уже поступил в продажу (3 фото + видео) / 2 декабря
- Общество: Кто и зачем идет в добровольцы в России / 4 декабря
- В Вологде открыли центр выявления талантов у детей «Импульс» / 29 ноября
- Зеленский: К нормандской встрече готовы, но надо еще поработать / 25 ноября
- НАБУ завершило досудебное расследование по факту недекларирования более 544 тыс. грн экс-главой НАПК Корчак / 14 ноября
- Исполком WADA запретил России участвовать в крупных международных турнирах на четыре года / 9 декабря
- Студенческие клубы РФ объединят через мобильное приложение / 23 октября
- Зампостпреда РФ при ООН призвал США вернуть Сирии нефтяные месторождения / 15 ноября