Власти Воркуты пообещали поменять елку после жалоб

Ответственный за установку елки в поселке Заполярный в городе Воркута подрядчик заменит ее после жалоб местных жителей на скудность украшений, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Сами в шоке, сейчас управляющая компания поменяет елку», – сообщила администрация в соцсетях, передает РИА «Новости».
Жалобы на декорацию начали появляться после того, как на площади поселка появилась елка, установленная на фанерный постамент. На ней отсутствовали игрушки, гирлянды и другие украшения.
Местные жители начали в соцсетях оставлять негативные комментарии с жалобами.
В середине декабря водитель во Владивостоке во время дрифта на центральной площади разнес декорацию на сумму 677 тыс. рублей, его задержали, анализ не показал алкогольного опьянения.
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