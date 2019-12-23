Okko запустил платформу для просмотра вертикального контента

Кинотеатр Okko официально презентовал платформу Okko.Move, которая адаптирована под просмотр вертикальных сериалов и фильмов. Сервис дает возможность не только смотреть готовые ролики, но и конвертировать контент с учетом характеристик устройства.

«Рост доли пользователей кинотеатра с мобильных устройств составил примерно 120 процентов. Из-за этого было решено создать принципиально новую платформу, которая дает возможность смотреть ролики в вертикальном положении прибора. Многие эксперты пришли к выводу, что именно такая конфигурация наиболее удобна для юзеров», — рассказали представители Okko.

Управляющий директор видеоэкосистемы Okko Яна Бардинцева отметила, что новая платформа в первую очередь ориентирована на пользователей юного возраста. Кроме того, в первое время на сервисе не будет рекламы, а подписка на него бесплатная. Библиотеку Okko.Move планируют пополнять каждые несколько недель, доведя ее до премьерной в итоге.

Представители площадки также отметили, что самым популярным сегментом интернет-контента сейчас являются веб-сериалы. Более 20 процентов их производителей уже согласились создавать вертикальные версии шоу для сервисов по типу Okko.Move.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В СМИ была опубликована информация о задержании генерального директора Ксеньевского золотодобывающего прииска Егора Литуева в Москве. В настоящее время известно, что задержание проводили сотрудники ОЭБиПК ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю, как сообщает rosbalt.ru. Егор Литуев был доставлен в аэропорт, откуда он отправится в Читу под надзором стражей порядка. Сергей Малюкин, адвокат Егора Литуева, сообщил, […]