Okko запустил платформу для просмотра вертикального контента

23.12.2019, 12:04, Разное

Кинотеатр Okko официально презентовал платформу Okko.Move, которая адаптирована под просмотр вертикальных сериалов и фильмов. Сервис дает возможность не только смотреть готовые ролики, но и конвертировать контент с учетом характеристик устройства.
«Рост доли пользователей кинотеатра с мобильных устройств составил примерно 120 процентов. Из-за этого было решено создать принципиально новую платформу, которая дает возможность смотреть ролики в вертикальном положении прибора. Многие эксперты пришли к выводу, что именно такая конфигурация наиболее удобна для юзеров», — рассказали представители Okko.

Управляющий директор видеоэкосистемы Okko Яна Бардинцева отметила, что новая платформа в первую очередь ориентирована на пользователей юного возраста. Кроме того, в первое время на сервисе не будет рекламы, а подписка на него бесплатная. Библиотеку Okko.Move планируют пополнять каждые несколько недель, доведя ее до премьерной в итоге.

Представители площадки также отметили, что самым популярным сегментом интернет-контента сейчас являются веб-сериалы. Более 20 процентов их производителей уже согласились создавать вертикальные версии шоу для сервисов по типу Okko.Move.



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