СМИ рассказали о романах Натальи Фатеевой в честь ее 85-летия

Одна из первых красавиц СССР Наталья Фатеева отмечает 85-летие. В честь этого дня СМИ рассказали о личной жизни актрисы, в том числе о ее любовных романах.

Не только героини знаменитости в кино, но и она сама умела влюбить в себя мужчин в реальной жизни. После выхода картины «Три плюс два» лицо артистки стало появляться на обложках изданий. Тогда публика думала, что исполнительницы ведущих ролей и тёзки Кустинская и Фатеева на самом деле являются лучшими подругами, однако они были лишь знакомыми, а спустя время стали врагами, после того как Кустинская стала супругой бывшего избранника коллеги. Наталья Николаевна рассказала, как на съёмках «Три плюс два» Андрей Миронов оказывал ей знаки внимания, хотя состоял в отношениях со звездой ленты «С вечера до полудня». После короткого романа Фатеева решила расстаться с возлюбленным, который впоследствии обо всем рассказывал в письмах своей материи Марии Мироновой, в том числе о тяжелом браке бывшей партнерши с экс-супругом Владимиром Басовым.

Спустя некоторое время артистка начала встречаться с Борисом Егоровым, затем пара сыграла свадьбу и стала воспитывать дочь. По словам Кустинской, когда супруги приезжали к ней в гости, муж подруги признался ей в любви и предложил быть вместе. «После их развода Фатеева считала, что я отбила у нее мужа», — отметила актриса, которая приняла предложение космонавта. Согласно информации в СМИ, Наталья Николаевна до последних лет жизни была уверена, что коллега мстила ей в карьере, а жизнь поквиталась с ней за красоту.

Егоров в конечном итоге бросил супругу и ушел к другой, а артистка после кончины сына осталась одна. Наталья Николаевна никогда не вспоминала о бывшей подруге и не обращала внимание на мнение других. Сегодня 85-летняя знаменитость заботиться о своем здоровье, увлекается йогой и не думает о прошлых связях.

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