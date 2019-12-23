Гаджеты: Маневренные электросани Bobsla для скоростного спуска по снежным склонам (2 фото + видео)

23.12.2019, 12:01, Новости дня


Высокие технологии приходят на горнолыжные курорты, обеспечивая отдыхающих новыми развлечениями на заснеженных склонах. Стартап Bobsla поставил на альпийский курорт Обергургль в Альпах пробную партию механизированных саней, позволяющих совершать увлекательные спуски, а также размеренное и неутомительное возвращение на исходную точку.


Отныне сани сами поднимутся в гору. Механическое устройство Bobsla интегрирует возможности самых простых саней и снегохода. Простой и компактный корпус новинки изготовлен в виде короба, снаряженного в задней части двумя гусеницами, электродвигателем на 12 кВт и гидравлическим приводом, обеспечивающим передачу усилия с мотора на гусеницы.

Система управления достаточно проста и состоит из двух рычагов, которые попросту блокируют одну из гусениц при необходимости совершить поворот. Простота конструкции обеспечивает оперативный ремонт и быстрое обучение пользователей. Эффективная система управления и оптимальная конструкция обеспечит также возможность перемещения по снегу любой плотности с возможностью легко совершать маневры на скорости до 30 км/ч, а также выполнять экстренную остановку.

Электрические сани Bobsla пока проходят тестовые испытания и не выпускаются серийно. Однако механизм уже номинирован на премию BrandNew Awards. По заверению разработчиков единственная проблема Bobsla — быстрый расход энергии аккумуляторами. В настоящий момент для решения этой задачи используется возможность быстрой замены батареи на резервную. Время полной зарядки аккумуляторов — 2 часа.



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