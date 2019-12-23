Семью из трех человек нашли убитыми в Уфе

23.12.2019, 11:58, Новости дня

В одной из квартир в Уфе нашли пожилую супружескую пару и их сына убитыми, сообщили в СУ СК по республике.

Тела нашли 20 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«В своей квартире в Уфе обнаружены тела 68-летего мужчины, его 64-летней супруги и их 44-летнего сына с признаками насильственных смертей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», – отметили в СК.

Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что, по одной из версий, убить родителей мог сын, после чего он мог покончить с собой. Вместе с тем собеседник уточнил, что отрабатываются и другие версии.

В ноябре сообщалось, что в Саратове собака пронесла объеденную голову человека.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Материал дополняется

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика