Семью из трех человек нашли убитыми в Уфе

В одной из квартир в Уфе нашли пожилую супружескую пару и их сына убитыми, сообщили в СУ СК по республике.
Тела нашли 20 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
«В своей квартире в Уфе обнаружены тела 68-летего мужчины, его 64-летней супруги и их 44-летнего сына с признаками насильственных смертей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», – отметили в СК.
Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что, по одной из версий, убить родителей мог сын, после чего он мог покончить с собой. Вместе с тем собеседник уточнил, что отрабатываются и другие версии.
В ноябре сообщалось, что в Саратове собака пронесла объеденную голову человека.
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