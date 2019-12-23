Герман Греф: Спор из-за Nginx нужно решить без похода в суды

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что спор из-за авторских прав на веб-сервер Nginx, будет решен в досудебном порядке. Как сообщает «Интерфакс», об этом он сказал в эфире «России 24».

«Я считаю, что можно и нужно было, если были претензии, их разрешать сначала путем переговоров, а если бы не договорились — то в гражданском суде. Но никак не при помощи правоохранительных органов», — сказал он.

«Ребята большие молодцы, что вырастили такую компанию. Мы сами являемся пользователями их сервиса. Мне досадно, что такое произошло», — добавил глава Сбербанка.

12 декабря Rambler Group заявила, что имеет исключительные права на программное обеспечение Nginx, разработанное ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. В тот же день в московском офисе компании Nginx прошли обыски, сотрудники полиции изъяли документы и технику. Кроме того, стало известно о возбуждении по обращению Lynwood Investments CY Ltd, представляющей интересы Rambler Group, уголовного дела о нарушении прав в отношении Nginx.

Веб-сервер Nginx — одна из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами. В 2002 году бывший сисадмин Rambler Игорь Сысоев создал веб-сервер с открытым кодом, а в 2011 году основал компанию Nginx. Сейчас на сервере Nginx работает около 33% всех сайтов в мире. В этом году американская F5 Networks купила Nginx за $670 млн.

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