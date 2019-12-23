Коллектив гинекологического отделения № 2 филиала Городской онкологической больницы № 1 готов перейти всем составом на работу в больницу № 24 (метро Савеловская). Врачи больше не настаивают на том, что их права нарушают. Об этом The Insider сообщили в профсоюзе «Альянс врачей». Как подчеркнул представитель движения, предложения о переводе врачи получили только после того, как вокруг этой истории «поднялся шум», до этого врачам не показывали никаких документов о переводе и даже на словах ничего подобного не обещали.

«До того, как медицинские работники ГОКБ №1 попросили нас им помочь, им не просто не предлагали перевод, им вообще ничего фактически не предлагали. Им просто дали заявление на увольнение по собственному желанию и настойчиво попросили подписать за определенную компенсацию — по сути за взятку, потому что компенсации не предусмотрены за увольнение по собственному желанию. А после того, как поднялся шум (в том числе после вызова Росгвардии), Нюта Федермессер написала свой пост с информацией о переводе», — заявили в «Альянсе врачей».

По информации профсоюза, врачи посетили 24 больницу в пятницу. «Их устраивают условия там, и они готовы на перевод всем коллективом. Они больше не настаивают на том, что их права нарушают, теперь мы с ними занимаемся тем, что контролируем, чтобы перевод был совершен честно и законно. Департамент здравоохранения заслужил не самую хорошую репутацию, поэтому нам придется проверять и перепроверять все документы, чтобы убедиться, что медиков не обманут и действительно переведут всех вместе в новое отделение», — подчеркнули в профсоюзе.

Напомним, здание филиала московской онкологической больницы № 1 передают Центру паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы. Нюта Федермессер написала на своей странице в Facebook, что там будут организованы паллиативная помощь и койки сестринского ухода.

После этого Нюта Федермессер также опубликовала видео, в котором объяснила свою позицию по поводу передачи здания Центру паллиативной помощи и увольнения сотрудников гинекологического отделения.

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