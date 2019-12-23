Мнение: Прокурорские своих не бросают?

Затянувшая история награждения виртуальным орденом «За освобождение Ямала» прокурора ЯНАО Александра Герасименко вроде бы завершилась. Любитель рыбалки покинул Салехард и прибыл к новому месту службы в Екатеринбург.

И это притом, что житель города Ноябрьска Виктор Гузь продолжает биться за возбуждение в отношении Герасименко уголовного дела по целому ряду статей УК в том числе и по статье 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств».

Не оставляет надежды призвать к ответу Герасименко и издание «ТюменьPRO», которое уже несколько лет пытается добиться проведения служебной проверки по факту «грубого нарушения действующего законодательства… Александром Герасименко, который ведет строительство на землях гослесфонда».

Речь про поместье Герасименко, построенное близ Тюмени, в деревне Черная Речка…

PS На верхней картинке, которую мне прислали — то ли фотография, то ли фотошоп.

Источник: Ирек Муртазин

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