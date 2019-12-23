Мнение: Остановка строительства

Компания Allseas, которая строит (или теперь уже строила) Северный поток-2, вывела свои суда из зоны строительства. Российское судно "Фортуна", находящееся неподалеку, не может продолжить брошенную работу, так как ее система позиционирования не соответствует требованиям Дании — нужно не забывать, что акватория вокруг Борнхольма может содержать разнесенные течениями контейнеры с германским химоружием, затопленным после войны, поэтому жесткие требования Дании к системе, удерживающей судно-укладчик в заданной точке, в целом оправданы.

Еще одно российское судно, которое теоретически может завершить работы по укладке трубы СП-2 "Академик Черский" сейчас в Находке и может прибыть на Балтику через полтора-два месяца.

Когда наш Отец и Учитель рассказывает, что вражеские санкции нам нипочем, он все время забывает, что рисовать мультфильмы с непредсказуемыми ракетами или показывать американскому режиссеру ворованные ролики с ЮТуба — это одно. А вот реальная жизнь — это совсем другое. И в этой реальной жизни Россия полностью зависима от импортных технологий, товаров — а как иначе, если под мудрым руководительством вся экономика давно пошла прахом. Теперь даже в скрепной отрасли — разворовывание природных ресурсов — современная Россия может только продавать эти самые ресурсы. Но даже трубу построить — приходится звать империалистов.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Монолог вымышленного лица. Закон о домашнем насильи — сторонники, чур без обид! — не просто не нужен России, но даже ее оскорбит. Закон затевался во имя победы твоей, толераст, но все это между своими, а свой своего не предаст. Ведь мы же не где-то, а в центре духовных, возвышенных чувств! Закон ваш не нравится церкви […]