Брежнева показала маму и сестер

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) опубликовала в Instagram фото со своими сестрами Анастасией и Викторией и мамой, Тамарой Галушкой.

«Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трех сестер. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива, что у нас была многодетная семья. И что именно 22 декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички (вместо одного крупного мальчика). С этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник, и самое главное, чего я нам желаю – собираться вместе почаще», – написала певица.

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Если бы у нас было право выбора на небесах , в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива , что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички) ( вместо одного крупного мальчика ) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник * и самое главное, чего я нам желаю — собираться вместе почаще. * @galushkat @monika_rag Отмечайте своих сестёр/братьев , если у вас тоже тёплые отношения. *

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 22 Дек 2019 в 7:51 PST

Анастасии и Виктории Галушкам 22 декабря исполнилось 35 лет.

Вера Брежнева осенью 2015 года вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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