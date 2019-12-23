Столтенберг заявил, что готов встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa, опубликованном 23 декабря, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Генсек НАТО отметил, что «верит в диалог с Россией» и готов ко встрече с Путиным в случае «правильного контекста».

Он подчеркнул, что «лучше встретиться, чем не встречаться», и если «дела идут нелегко, важно сидеть за одним столом».

Столтенберг также отметил, что Россия – «самый большой сосед» стран НАТО, и Альянс должен стремиться к лучшим отношениям с РФ.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что даже без улучшения отношений с РФ нужно «управлять трудными отношениями с Россией».

8 декабря Столтенберг заявил, что Альянс не считает Россию врагом, хотя и не не закрывает глаза на российскую агрессию.

В 2014 году Россия захватила Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. С тех пор боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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