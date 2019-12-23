СМИ сообщили, что госбюджет Украины недополучит 51 млрд грн к концу года, Маркарова заявила, что цифры не верны

Государственный бюджет Украины недополучит 51 млрд грн к концу года. Об этом говорится в статье ZN.UA, опубликованной 20 декабря.

Издание отмечает, что сейчас можно говорить «о кризисе в госфинансах».

ZN.UA подчеркивает, что в 2015 году бюджет был перевыполнен на 12 млрд грн, в 2016-м – недовыполнен на 1 млрд, в 2017-м – недовыполнен на 3,6 млрд, в 2018-м – на 9,2 млрд грн.

Согласно документам, находящимся в распоряжении редакции, недопоступления от Налоговой службы в 2019 году составили 7 млрд грн, от таможни – 36 млрд, по другим статьям, «включительно с опять проваленной «приватизацией» – 25 млрд грн.

«Если бы не 17 млрд грн, щедро перечисленных Нацбанком в довесок к ранее уже выплаченным 47,5 млрд, дыра в госбюджете приближалась бы к 70 млрд. Старожилы Минфина утверждают, что такой сложной ситуации в госфинансах не было уже лет десять, даже в начале войны и экономического кризиса, при не реформированной налоговой и коррумпированной таможне», – пишет издание.

Министерство финансов Украины обязало ряд государственных предприятий выплатить в качестве дивидендов за 2018-й год не 30% прибыли, а 90%. «Но в перспективе выплата 90% заработанного сейчас не позволит компаниям инвестировать в развитие потом. Что в следующем году может привести к снижению ВВП», – говорится в статье.

Уже сейчас угроза не удержать граничный объем дефицита госбюджета более чем реальна, отмечает ZN.UA По данным издания, даже с учетом экономии госрасходов в объеме 25 млрд грн плановый дефицит госбюджета к концу года будет превышен на 26 млрд грн, и это оптимистичный сценарий.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила в комментариях в Facebook, что цифры, приведенные ZN.UA «не соответствуют действительности».

Она добавила, что я «есть недовыполнение за 11 месяцев, и будет по итогам года». «Оно значительное, но контролируемое. Цифры ZN.UA к сожалению (или к счастью, скорее) не соответствуют тому, что у Минфина есть в качестве оперативного прогноза», – написала она.

20 декабря пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила в Facebook, что «ежегодно бюджет Украины переживает предновогодний ажиотаж расходов».

«Такая ситуация является следствием того, что распорядители неравномерно расходуют средства, выделенные на их программы, и стремятся к окончанию года «освоить» весь объем финансирования… Действительно, ситуация с выполнением доходной части бюджета достаточно напряженная из-за макроэкономических факторов, однако она контролируется… Это позволит провести все защищенные расходы бюджета в необходимом объеме. Все расходы по защищенным статьям – зарплаты, пенсии, социальные выплаты производятся по графику», – заявили в Минфине.

Щороку бюджет України переживає передноворічний ажіотаж видатків, що чітко відображено на графіку. Така ситуація є… Posted by Міністерство фінансів України on Reede, 20. detsember 2019

Верховная Рада 14 ноября приняла в целом проект государственного бюджета на 2020 год.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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