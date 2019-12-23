Зеленского и Трампа высмеяли за драку на Красной площади

23.12.2019, 11:51, Разное

Благодаря фантазии художника, самые яркие политические фигуры 2019 года собрались на Красной площади. В самом центре композиции авторы изобразили схватку Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Президент Украины и американский лидер занимаются перетягиванием ракетной установки с подарочным бантом. Очевидно, что это аллюзия на споры двух стран о военной помощи. Дональд Трамп дорого поплатился за намек на возможное сворачивание программы – члены Демократической партии запустили процедуру импичмента. Ну а Владимир Зеленский на своей карикатуре выглядит скорее испуганным, чем обозленным, что полностью соответствует поведению бывшего шоумена во время серьезных переговоров с лидерами других стран.

Присутствует на обложке и Владимир Путин. Примечательно, что президент России участия во всеобщей свалке не принимает и наблюдает за всем сверху. На летающих санях, запряженных оленями, он поднимается в небо и машет тем, кто остался внизу.

Уходящий год глазами журнала THE WEEK.
Обратите внимание, что сюжет разворачивается на Красной площади&#55357;&#56841; pic.twitter.com/rUUxoqDhqL

— Юлия Витязева (@Vityzeva) December 22, 2019

Пользователи Сети оценили такой взгляд на распределение сил на политической арене мира. «Мы становимся центром Вселенной?», – цитирует «Царьград» одного из комментаторов. «А где же еще праздновать Новый год агентам российского президента», – поддержал его шутку другой. Ну а больше всего насмешек досталось Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу.



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