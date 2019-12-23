Названа причина нападения подростков на полицейских в Апатитах

Четверо 16-летних подростков, которые подозреваются в том, что нанесли травмы двоим полицейским во время потасовки возле дома культуры в Апатитах в пятницу вечером, пришли к ДК после дискотеки, потому что «искали приключений», сообщил уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

«Это бравада, они искали приключений», – передает РИА «Новости» слова Когана. Он добавил, что среди четверых подозреваемых есть зачинщик.

«Там есть зачинщик, который чувствует себя героем, он сейчас главное лицо. Я не вижу там нарушений прав несовершеннолетних, а вот дети грубо нарушили права взрослых, но отвечать за них будут родители», – добавил Коган.

«Как мне сказал ответственный секретарь, эти четверо стояли приблизительно с 2017 года на профилактическом учете, двоих пытались трудоустроить за счет муниципальных средств, ими все время занимались, помогали. Но реакция родителей на действия, которые предпринимались в отношении их детей, не всегда была адекватной, они говорили «Это не верно», «снимите с учета». Если было бы понимание с двух сторон, этого бы не было», – отметил омбудсмен.

По словам Когана, все четверо находятся дома, с ними будут вестись следственные действия, в том числе будет проверено их состояние на момент ЧП, поскольку есть подозрение на алкогольное опьянение, и родители дали согласие на это. Кроме того, глава администрации собрал всех руководителей образовательных учреждений, чтобы они просмотрели видео и опознали, кто еще из подростков находился на месте потасовки, и провели работу.

Омбудсмен также отметил, что все следственные действия в отношении подростков ведутся в строгом соответствии с законом.

Тем временем в региональном СК заявили, что четверо 16-летних подростков подозреваются в том, что нанесли травмы двум полицейским во время потасовки возле дома культуры в Апатитах Мурманской области в пятницу вечером.

«В качестве подозреваемых проходят четверо подростков, всем им по 16 лет. Они допрошены, в отношении них избрана такая мера, как присмотр над несовершеннолетними подозреваемыми», – сказала представитель СК.

Она уточнила, что подростки после потасовки были доставлены в отдел полиции, но не задерживались, поскольку являются несовершеннолетними. Что касается потерпевших, пока такой статус получил только один из двух пострадавших, но в ведомстве не исключают, что после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит характер травм, потерпевшими будут признаны оба – и полицейский, и стажер.

«По делу допрошено большое количество подозреваемых – это и подростки, и сотрудники ДК, и очевидцы. Возбуждено уголовное дело», – пояснили в ведомстве. Также, как стало известно, родители одного подростка написали заявление в полицию, его содержание не уточнили, однако в СК отметили, что будут проверяться действия обеих сторон.

По версии следствия, вечером 20 декабря группа подростков в городе Апатиты избила двоих полицейских, осуществлявших охрану общественного порядка. Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие преступление, они допрошены.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростков на сотрудников полиции в городе Апатиты Мурманской области. Правонарушителям грозит до пяти лет заключения.

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