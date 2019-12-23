Песков ответил на вопрос о закрытых условиях соглашения по газу с Украиной

Все подробности переговоров по газу с Киевом, которые должны быть обнародованы, уже озвучены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вся информация, которая должна была быть обнародована на этот счет, она уже была обнародована, были сделаны заявления и со стороны Нафтогаза, и со стороны Газпрома, и также нашими представителями, (вице-премьером Дмитрием) Козаком», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так она ответил на вопрос о закрытых условиях, достигнутых на переговорах по газу с Украиной.

Ранее СМИ сообщали, что соглашение с Газпромом о поставках газа с 1 января 2020 года подписали пять украинских компаний.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Кроме того, Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.

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