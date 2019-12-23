Тракторист признался в случайном убийстве двух рабочих в Москве

Подозреваемый в убийстве двух рабочих в Новой Москве водитель трактора признался в преступлении, пишут СМИ.
Мужчина сообщил на допросе, что уснул за рулем, и случайно надавил на педаль газа, после чего машина сбила рабочих, передает РЕН-ТВ.
После этого испуганный тракторист скинул тела в канализацию.
Ранее сообщалось, что водитель трактора скинул тела, чтобы скрыть преступление.
В одном из канализационных люков в Новой Москве нашли тела двух рабочих – уборщиков дорожной службы. Утром они не сдали свою смену, после чего начались их поиски.
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