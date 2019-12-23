Лавров призвал разработать международный документ о невмешательства в дела стран

Глава МИД Сергей Лавров указала на необходимость разработать международный юридически обязывающий документ о недопущении вмешательства во внутренние дела государств.
«Международно-правового обязывающего документа на эту тему не существует, за одним, но немаловажным исключением – это Устав ООН. Сейчас развивать упомянутые мной конкретные детализированные тезисы в обязывающий документ, я считаю, можно и нужно», – сказал он на «правительственном часе» в Совете Федерации, передает ТАСС.
В то же время министр указал, что шансов на одобрение документа в формате, которые бы обеспечивал невмешательство во внутренние дела, практически не видно. «Наши западные коллеги свою позицию давно обозначили, они будут ее придерживаться. Но продолжать эту работу нужно в любом случае, потому что аргументы все на нашей стороне», – подчеркнул он.
Ранее министр заявил, что США, введя санкции против «Северного потока – 2», продемонстрировали, что способны в любой момент оставить ближайших союзников без поддержки.
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